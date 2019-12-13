Genç kadına ormanlık alanda tecavüz etmiş!

Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan Çamlıca mahkeme huzuruna çıkarıldı.

2 KEZ TECAVÜZ İDDİASI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç zanlı Hasan Çamlıca’nın cinsel tecavüz ve darp suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının Ağustos ve Kasım aylarında 19 yaşındaki kadına cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

2019 Kasım tarihinde Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki kadının evine yumurta bırakmak bahanesiyle giden zanlının kadın ile birlikte olmak istediğini ve ev içerisinde kovalamaca yaşandığını anlattı. Polis, zanlının, kadını zorla yatak odasına götürüp, cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Polis, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde polise yansıdığını söyleyerek, zanlının tespit edilerek, tutuklandığını anlattı.

Öte yandan, polis, Ağustos 2019 tarihinde söz konusu kadının , Vadili- Paşaköy anayolunda yürüdüğü esnada, zanlının kadını Lefkoşa’ya götürmek bahanesiyle aracına alıp, Alevkayası’nda ormanlık alana götürüp, arabanın arka koltuğunda cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

SUÇLAR UYDURMA İDDASI

Zanlının avukatı Hasan Yücelen, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve suçlamaların uydurma olduğunu savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber

13/12/2019 17:58