Tecavüz zanlısının ifadeleri kan dondurdu

Karpaz Bölgesinde bir köyde 12 yaşındaki öz yeğenine tecavüz ettiği gerekçesiyle aranan F.B önceki gün Büyükkonuk bölgesinde ormanlık alanda saklanırken Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan F.B yeğenine tecavüzde bulunduğunu itiraf etti.

İFADELERİ KAN DONDURDU

İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan zanlı F.B mahkemedeki ifadesinde Ağustos ve Eylül aylarında öz yeğenin rızasıyla 12 kez cinsel ilişkide bulunduğu belirtti.

ÇOCUK PSİKİYATRİST GÖZETİMİNDE

Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa, Müştekinin psikiyatrist gözetiminde olduğu ve tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

BAŞKA MAĞDURLAR DA OLABİLİR

Tahkikatı yürüten Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa, cinsel istismar mağduru başkalarının da olduğu yönünde resmi olmayan bilgilerin bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın henüz başladığını belirten Paşa, zanlının 2 gün polis hücresinde tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlının Cuma günü yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

28/11/2019 11:36