HABER KIBRIS

Tecavüzcü baba suçunu kabul etti

H.D. polise verdiği ifadesinde suçunu kabul etti.

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17/10/2018

Tecavüzcü baba suçunu kabul etti

 

Alayköy’de iki yıldır öz kızına tecavüz eden ve bugün polis tarafından tutuklanıp mahkemeye çıkarılan baba H.D. polise verdiği ifadesinde suçunu kabul etti.

 Polis olayın kendilerine yeni bildirildiği gerekçesiyle soruşturmayı ilerletmek amacıyla mahkemeden ek tutukluk süresi talep etti. Mahkeme ilk etapta tecavüzcü babaya 2 gün ek tutukluluk verdi.

Öte yandan 17 yaşındaki kıza yapılan doktor muayenesinde tecavüz bulguları tespit edildi. Tecavüzcü baba H.D. polise gönüllü ifade vererek suçunu kabul etti.

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TAGS: Alayköy, tecavüz, haber, kıbrıs, öz kızına tecavüz, mahkeme, tutuklu, H. D.
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