Tecavüzcü babanın 30 yıl hapis kararı onandı

Alayköy’de 15 yaşından 17 yaşına kadar öz kızına iki yıl boyunca tecavüz etmekten suçlu bulunan H.D’nin, 30 yıl hapsi onandı

H.D’nin mahkûmiyetinin alenen fahiş olduğuna ilişkin istinafı reddedildi.

Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında zanlı H.D’nin özkızına, Alayköy’deki boş arazi ve ikametgahının yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüz etmişti.

Kız çocuğunun telefonuna taciz anlarında kaydettiği ses kayıtları da emare alınmıştı

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03/08/2022 14:46