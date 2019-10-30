Tecavüzden mahkum edilen Aydın'ın babası polisleri tehdit ediyor

Lefkoşa’da Haziran 2018 tarihinde meydana gelen cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan ve tecavüz suçundan mahkum olup 13 yıl hapis cezası alan Mürsel Aydın’ın tanıklara baskı uygulayıp yalan beyanda bulunmasını sağlamaya çalışan babası Faruk Aydın ile kardeşi Bünyamin Aydın yargılanmaktan teminat değişikliği yaparak kaçtıkları Türkiye’den tehditler savurmaya başladı.

Geçtiğimiz Pazartesi suçlu bulunup sadece aleyhindeki 1 tecavüz meselesinden ilk olarak 13 yıl hapis cezası alan Mürsel Aydın’ın babası tecavüz meselesini aydınlatan soruşturma polislerine telefonla ulaşarak çocukları ve aileleri üzerinden tehditler savurdu. Baba Aydın ayrıca oğlu Mürsel Aydın’ın Türkiye siyasileri ile görüşüp haksız yargılanıp mahkum olduğunu iddia ettiği oğlunu ülkesi Türkiye’ye aldıracağını onu haksız yere yargılatan polisleri ise evlatlarına zarar vereceği yönünde telefonla tehdit ettiğinide güvenilir kaynaklardan öğrendik.

Aleyhinde açıkda bekleyen davalarının yanısıra tehdit meselesinden de tutuklama emri çıkartılan baba Faruk Aydın ve kardeş Bünyamin Aydın ülkeye girmeleri durumunda aleyhlerine tutuklama emri bulunuyor. (Kamalı Haber)

Türkiye’den tehditler savurdu

30/10/2019 15:59