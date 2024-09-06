Tecavüze 12’şer yıl hapis

Mağusa’da üç yıl önce, 16 yaşındaki bir kıza tecavüz eden ve olay anını videoya kaydeden Fuat Ateş ve Ali Zülfikar Kılıç, 12’şer yıl hapis cezasına mahkum edildi



Gazimağusa’da 2021 yılında, 16 yaşındaki bir kıza tecavüz eden ve olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Fuat Ateş ve Ali Zülfikar Kılıç, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı açıklayan Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Dağlı, sanıkların alkol etkisi altında ve genç bir kıza karşı işledikleri suçu hoş görülemeyecek bir eylem olarak değerlendirdi. Dağlı, sanıkların olay anını kaydettikleri ve suçu örtbas etmeye çalıştıkları belirtilerek, bu eylemlerin cezayı ağırlaştırıcı faktörler arasında yer aldığını ifade etti. Cinsel içerikli suçların toplumda huzursuzluk yarattığını vurgulayan Dağlı, bu tür suçlara karşı verilen cezanın önemine dikkat çekti. Mahkeme, sanıkların 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.



