HABER KIBRIS

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Tecavüze uğradığını iddia eden genç kız itiraf etti

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28/07/2019

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Tecavüze uğradığını iddia eden genç kız itiraf etti

Bugün sabah tutuklanan 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı genç kız neler yaşandığını itiraf etti.

Olay ile ilgili sürmekte olan araştırmalarda polisin elde etmiş olduğu bilgiler, bilimsel araştırmalar ve telefon görüşmeleri sonucu 19 yaşındaki genç kızın bulunduğu iddiaların tutarsız olduğu tespit edildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan haberde, 19 yaşındaki kızın bugün sabah ek ifadesine başvurulması sonucu olayın nasıl olduğunu itiraf etti. İfadesinde, İsrail kökenli gençlerin kendisinin davet ettiğini, olay anında kendisini bazılarının görüntülemesi üzerine öfkelendiğini ve bunun üzerine böyle bir şikâyette bulunduğunu söyledi.

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TAGS: Tecavüze uğradığını iddia eden genç kız itiraf etti, haber, kıbrıs,
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