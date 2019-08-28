Tecavüze uğradığını iddia eden kadın serbest bırakıldı

Güney Kıbrıs'ta bir grup İsrailli gencin tecavüzüne uğradığını iddia eden 19 yaşındaki İngiliz kadın, hakkında kefaletle serbest kararı çıktı.

Ayia Napa’da bir grup İsrailli genci, kendisine tecavüz etmekle suçlayan 19 yaşındaki İngiliz kadın, salı günü yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, kendisine istinat edilen suçlamaları reddeden kadının, bir sonraki duruşmaya kadar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme kararına göre, kadın 2 Ekim tarihinde yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar kefaletle serbest bırakıldı. Kefalet ücreti 5 bin euro olarak belirlendi ve 15 bin euroluk bir garanti senedi imzalandı.

Kadın, mahkeme kararına göre, seyahat belgelerini teslim etti ve her hafta üç kez Lefkoşa’da belirlenen bir karakola gidip Kıbrıs’ta olduğunu rapor edecek. Ayrıca adadan ayrılmaması için stop listesine (durdurma listesi) kondu.