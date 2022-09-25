Tecrübeli iş adamlarından yeni nesil girişimciye tavsiyeler

Girişimci Mustafa Abitoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) eski ve yeni başkanları Günay Çerkez ve Turgay Deniz ile bir araya gelerek, tavsiyelerini dinledi.

Tecrübeli iş adamları Çerkez ve Deniz, yeni nesil girişici Abitoğltoğlu’nu hem dinledi hem de kendi tecrübelerini anlattı. Abitoğlu, kendini kanıtlamış, ülkenin önde gelen iş adamlarının yeni nesil bir girişimci olarak kendisine zaman ayırıp, vizyonunu dinlemesinin ve ona tavsiyelerde bulunmasının takdir edilecek önemli bir yaklaşım olduğunu belirterek, her iki iş adamına da teşekkür etti.

Mustafa Abitoğlu, konu ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “Geçen hafta gerçekleştirilen 59’uncu Kıbrıs Türk Ticaret Odası Olağan Genel Kurulu’nda oda üyelerinin oybirliğiyle Divan Kurulu Başkanı seçilip bu sıfatla siyaset kurumuna daha önce pek görüşmemiş şekilde tarihi nitelikte bir ayar veren ülkemizin önde gelen iş insanlarından Günay Çerkez ve 3’üncü dönem Oda Başkanlığı’nı üstlenen sevgili Turgay Deniz Başkan’la Günay Bey’in davetiyle öğle yemeğinde bir araya geldik. Memleket meselelerini ve dünyada başta iş dünyasında, ekonomide olmak üzere birçok alandaki köklü değişim, dönüşüm süreçlerinin yanında diğer birçok konuyu ele aldık, fikir alışverişinde bulunduk. Engin deneyimlerini dinleme, kendi vizyon ve fikirlerimi aktarma imkânı buldum. Sevgili Turgay Başkan’a bu yemek organizasyonuna aracılık etmesi, Günay Bey’e sıcak ev sahipliği, değerli ekibine de enfes Kıbrıs yemekleri ve tatlıları için gönülden teşekkür ederim. Ülkemizin iyiliği adına istişarelerimiz devam edecek.”

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25/09/2022 12:01