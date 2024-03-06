TED Koleji Yüzücülerinden Gururlandıran Başarı

Yüzmede 2. lik Kupası, Altın Madalya ve Dereceler TED Kuzey Kıbrıs Kolejinin

Milli Eğitim Bakanlığı Küçükler ve Yıldızlar Yüzme Müsabakalarına katılan TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencileri hem küçüklerde hem Yıldızlar kız ve erkek takımlarında gurur veren başarılar elde etti.

Küçük Kızlar 4x100m Serbest Bayrak Yarışında altın madalyanın sahibi olurken takım sıralamasında 2. lik kupasını alarak adeta yıldızlaştılar.

“Yıldızlar” erkek öğrencilerinden Barbaros Altın 50m Kelebek 00:36.43’lük derecesi ile 2., 50m Serbest 00:31.79’luk derecesi ile 3., 100m Serbest 01:12.26’lık derecesi ile 3.lük ve Berk Viladislav Fidan 200m Karışık 03:47.15’lik derecesi ile 3.lük madalyasının sahibi oldular.

Damla Uğurlu ise 50m Kelebek 00:43.31’lik, 100m Serbest 01:26.00’lik derecesi ile altın madalya alarak antrenörü ile birlikte 20-21 Nisan tarihlerinde Rize’de düzenlenecek Türkiye Okul Sporları Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

Okul Yönetiminden yapılan açıklamada sporcu öğrenciler ve onları yetiştiren eğitmenlerle ailelere TED Kuzey Kıbrıs Koleji adına içtenlikle teşekkür edildi. Lha