TED Koleji'nde 8 Mart Söyleşisi: Kadının Toplumdaki Gücü ve Çözümler Tartışıldı!

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08/03/2025

TED Koleji'nde 8 Mart Söyleşisi: Kadının Toplumdaki Gücü ve Çözümler Tartışıldı!

Güçlü kadın, güçlü toplum konseptiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyle TED KKTC Kampüsünde etkinlik düzenlendi.

‘Güçlü kadınların etkisinin gerekliliği’ konusunun irdelendiği söyleşinin moderatörlüğünü Akademisyen Salih Nedesem  yaparken, Meclis eski Başkanlarından Dr. Fatma Ekenoğlu, seramik sanatçısı Ayhatun Ateşin ve ses sanatçısı Lütfiye Özipek konuşmacı olarak katıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği söyleşi sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşirken,  kadının güçlendirilmesi adına neler yapılabileceği değerlendirildi.

Siyaset,sanat, eğitim ve iş hayatı çerçevelerinde yaşanan sorunlar ve  çözüm önerilerine yer verildi. Etkinlik sonunda ise ise hatıra fotoğrafı çekildi

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TAGS: KKTC, Ted, Etkinlik
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