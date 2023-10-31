TED Kolejliler Cumhuriyetin 100. Yılını Coşkuyla Kutladılar

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlanı’nın 100. yılı dolayısıyla TED Kuzey Kıbrıs Kolejinde tüm bölümlere yansıtılan etkinlikler düzenlendi.

Ortaokul ve lise kademelerinin katıldığı tören saat 08.50’de Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Tarih Öğretmeni Gönül Keskinkaya “Cumhuriyetimiz 100 Yaşında” isimli bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte 6/B sınıfından oluşan okul korosu “İzindeyiz” ve “Cumhuriyet Marşı” adlı eserleri coşkuyla seslendirdi. 11 YKS EA sınıfı öğrencileriyle 12 A Level sınıfı öğrencilerinden Bartu Bilgiç’in ve ortaokul Tiyatro Kulübü öğrencilerinin sahneledikleri “Karanlıktan Aydınlığa” adlı oratoryosu tarihte bir gezinti yaptırarak izleyenleri büyüledi. Ardından TED Antalya Koleji tarafından projelendirilen ve 8. sınıf öğrencilerimizin katıldığı Akdeniz Bölgesi TED Okulları 100. Yıl Koro Çalışması sunuldu. Tören, Lise Orkestra’mızın seslendirdiği İzmir Marşı’yla sona erdi.

İlkokulluların etkinliğinde 1/B sınıfı öğrencileri “Cumhuriyet” şiirini seslendirdi. 2/A sınıfı öğrencilerinin ‘’Cumhuriyet Özgürlüktür’’ gösterisi izleyenleri duygulandırdı. 4/A sınıfı öğrencilerinin sunduğu ‘’ATATÜRK ” oratoryosu sahnelendi. 3/A sınıfı öğrencileri “En Güzel Yönetim” ve “100. Yıl Cumhuriyet Şarkısı” adlı parçaları seslendirdi. 5/A ve 5/B sınıflarından öğrencilerinin sundukları vals gösterisi ayakta alkışlandı.

Anaokulu kademesinde gerçekleşen kutlamada Koordinatör ve Okul Müdürü Dr. Ahmet Bilir ve İlkokul/Anaokul Müdür Yardımcısı Zerrin Bingöl’ün, günün anlamını içeren konuşmaları sonrasında 5 yaş sınıfı öğrencileri vals gösterisi ise izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Tören 5 yaş sınıfı öğrencilerinin seslendirdikleri “Cumhuriyet” şiiri ile devam etti. Kutlama “Cumhuriyet 100 Yaşında” marşıyla son buldu. Lha