TED Kuzey Kıbrıs Koleji Öğrencileri Cambridge Sınavlarında Büyük Başarı Gösterdi

TED Kuzey Kıbrıs Koleji, uluslararası geçerliliği olan Cambridge Sınavları'nda öğrencilerinin gösterdiği başarıyı kutladı. Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers), KET, PET ve FCE sınavlarına katılan öğrenciler, okul yöneticileri ve İngilizce öğretmenleri tarafından sertifikalarını aldı.

Okul yönetimi, her yıl düzenlenen bu sınavların öğrencilerin İngilizce becerilerini ve dilin doğru kullanımını ölçtüğünü belirtti. TED Kuzey Kıbrıs Koleji, bu yıl da Türkiye ve tüm TED okulları arasında en yüksek başarı oranlarından birini elde ederek eğitim kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerine ve sınavlara katılan öğrencilere teşekkür etti.