TED Kuzey Kıbrıs Koleji ve Galatasaray Akademi güçlerini birleştirdi

Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesinde modern spor eğitimleri vermek üzere kurulan Galatasaray Akademi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ile basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik başta olmak üzere birçok branşı kapsayan bir iş birliğine imza attı.

İmza töreninde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Sportif İş Ortakları Direktörü Fehmi Naci Cansun yer aldı.

Yavru vatanda yapılan lansmanda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Galatasaray ile TED arasında yapılan iş birliğine imza attı.

İmzaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, kürsüye gelerek konuşma gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başkan Dursun Aydın Özbek, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi. Lansman plaket töreniyle sona erdi.

Lansmanın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek Galatasaray Televizyonuna çok özel açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Böyle bir projenin Türkiye’nin çeşitli farklı bölgelerinin yanı sıra aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de olabilmesi bizler için çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise “Biz her zaman Galatasaray’ın buralarda bu tip iş birliklerini yapması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Galatasaray dışında da büyük kulüplerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyareti ve burada birtakım girişimlerin yapılmasının yanındayız. Özellikle Galatasaray’ın bizim için bir farkı vardır. Çünkü Galatasaray’ın başında Dursun Başkan olunca o bir ayrıcalıktır. Dolayısıyla yaptıkları ziyaretten dolayı TED Koleji ile yaptıkları çalışmadan dolayı kendilerini kutlarım.” şeklinde konuştu.

Yapılan iş birliği anlaşmasından çok ümitli olduğunu dile getiren Başkan Dursun Aydın Özbek de sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok önemli bir birlikteliği dünyaya duyurmak için buradayız. Türk Eğitim Derneği ile Galatasaray Spor Kulübü, iki büyük eğitim kurumu sportif manada iş birliği yapmak için Kuzey Kıbrıs’tan başladı. Kıbrıs bizim büyük bir değerimiz, bizim vatanımız. Dolayısıyla biz Türkiye’de Galatasaray adıyla nasıl başarılara imza atan kulüp olarak anılıyorsak aynı duyguları, aynı başarıyı Kıbrıslı kardeşlerimize de getirmek üzere burada eğitim vermek için, sporcu yetiştirmek için bir iş birliği imzaladık. Hayırlı olmasını diliyorum. Hem Galatasaray’a hem de Kuzey Kıbrıs’taki genç kardeşlerim için. Çok da heyecanlıyım. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Teşrif ettiler, bu iş birliğine verdikleri önemi ifade ettiler. Galatasaray bir eğitim kurumundan doğmuş spor kulübüdür, bir dünya markasıdır. Buradaki kardeşlerimiz de bizim desteğimizle dünyada başarılar getirecek sporcular olursa, bizim de buna katkılarımız olursa çok gurur duyacağız. Bu konuda çok ümitliyiz. Bu konuda verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.”