TED Kuzey Kıbrıs Koleji yeni eğitim yılına merhaba dedi

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Açılış Töreni 16 Eylül Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören; Okul Müdürü ve Genel Koordinatör Dr. Ahmet Bilir’in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Ardından 6B sınıfı öğrencilerimizden Semila Derin Gülken TED Kolejini tercih etmesindeki nedenlerini belirten konuşmasını sundu.

1. sınıf öğrencilerimizden Rüstem Kemal, Arya Deniz, Ahmet Özgür ve Duru Arap’ın okudukları şiir dinleyenlerden büyük beğeni topladı. TED Marşı’nın seslendirilmesinin ardından Güzin Zekican tarafından Öğrenci Andı’nın okuması ile tören sona erdi.