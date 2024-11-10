TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde Atatürk anıldı…

TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 86.ölüm yıldönümü olan 10 Kasım Pazar günü özlem ve minnetle andı.

Tören alanında saat 08.30’da başlayan törende sınıf öğretmenleri eşliğinde öğrenciler Atatürk Büstüne çiçek ve çelenk sundular.

TED KKTC Genel Koordinatörü ve Okul Müdürü Dr. Ahmet Bilir günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından anaokulu 5 yaş öğrencileri Deniz Karayusuflu, İnci Lina ve Kumsal Koca ‘Atatürk'üm Canım Benim' isimli şiiri seslendirdi. Saat 9.05’te, Ulu Önder Yüce Atatürk’ün sonsuzluğa geçtiği saatte çalan sirenle beraber saygı duruşuna geçildi. Okunan İstiklâl Marşının ardından 5. Sınıf öğrencilerinden oluşan okul korosu ‘Atatürk Her yerde’, ‘İzindeyiz' ve ‘Atatürk Ölmedi' adlı eserleri seslendirdi. Ortaokul sınıfları arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinciliği kazanan 6 B sınıfından Deniz Keten ve 8A sınıfından Alya Gündoğdu yazdıkları şiirleri okudu.11 YKS Sayısal sınıf öğrencileri Ezgi Naz Buğ ve Mustafa Altından ‘Bir Köylü Kadın ve Atatürk' isimli konuşmayı seslendirmesinin ardından tören sona erdi.