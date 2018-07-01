TED mezunlarına görkemli tören

TED Kuzey Kıbrıs Koleji görkemli bir mezuniyet töreniyle liseden ikinci mezunlarını verdi. Eğitim – Öğretim hayatına 8 yıl önce başlayan TED Kuzey Kıbrıs Koleji bu yıl ikinci mezunlarını vermenin gururunu yaşadı. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ankara’dan TED Kuzey Kıbrıs Koleji Direktörü/Sekreter A.Semih APA ve TED Kuzey Kıbrıs Koleji Direktörü Sunullah SALIRLI, konuklar, öğretmenler, aileler, öğretmenlerin katıldığı tören okul bahçesinde gerçekleşti. Genel Koordinatör ve Okul Müdürü Sevinç Boztuna’nın öğrencilere başarılı ve mutlu bir okul sonrası dönemi dileyen, ailelerine çocuklarına gösterdikleri ilgi, özen ve okul yönetimi ile sürdürdükleri yakın diyalog için teşekkür içeren konuşmasının ardından okul birincisi Safir Doğa Kaya başarıya giden yolu anlattığı konuşması sonrasında tüm öğrenciler adına kütüğe ismini çaktı. Bu sene ilk olarak, ilkokuldan 12.sınıfa kadar yıl içerisinde kültürel-sportif alanlarda başarı gösteren öğrencilere ve öğretmenlerine de belgeler ve plaketleri takdim edildi. Başarılı olan öğrencilere plaket ve sertifika takdiminden sonra, diploma sunumuna geçildi. Mezuniyet andının okunmasının ardından kepler havaya coşkuyla atıldı. Mezuniyet töreni canlı müzik eşliğinde havai fişek gösterisi ve kokteyl parti ile tamamlandı. Lha