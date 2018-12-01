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TED Öğrencileri’nden Töre’ye ziyaret

TED Kuzey Kıbrıs Koleji İlköğretim öğrencileri, Müdür Muavini Mehmet Hacı Elmas ve öğretmenleri eşliğinde Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre’yi ziyaret etti

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01/12/2018

TED Öğrencileri’nden Töre’ye ziyaret

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre,  Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre Müdür Muavini ve öğretmenlere Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın portrelerini hediye etti.

Zorlu Töre öğrencilere Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracak” sözünü hatırlattı .

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TAGS: zorlu töre, haber, kıbrıs, TED Öğrencileri
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