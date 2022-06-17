Tedarikte sorun yaşanacak

Rusya Devlet Başkanı Putin son dakika açıklamalarda bulundu. Gıda tedariğinde sorun yaşanacağını söyleyen Putin, yaşanan ve yaşanacak sorunun sebeplerinin Rusya olmadığını belirtti.

St. Petersburg'daki ekonomi forumunda kürsüye çıkan Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna işgali nedeniyle Moskova'ya yaptırım ilan eden Batılı ülkelerin başarısız olduğunu söyledi.

Yaptırım açıklayan ülkelerin kendilerinin daha çok zarar gördüğünü savunan Putin, Avrupa Birliği'nin 400 milyar dolar zarara uğradığını belirtti.

Batı ülkeleri ve yaptırımlarına da tepki gösteren Putin, "Küresel politikalarda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Rus ekonomisine zarar verme girişimleri başarısız oldu" ifadelerine yer verdi. Gıda tedariğiyle ilgili ise Putin, 'Gıda tedariğinde sorun yaşanacak. Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değilim. Gıda tedariki konusunda diyaloğa hazırız. Orta Doğu ve Afrika'ya gıda yardımı yapacağız.' ifadelerine yer verdi.

ABD'nin gıda üreticisi konumundan çıktığını belirten Putin, 'Para basıyorlar ama küresel pazardan gıda alıyorlar.' dedi.

Rusya'ya ekonomik saldırıların başarı şansının olmadığını vurgulayan Putin, "Yaptırımlar Avrupa Birliği'nin kendisini vurdu. Avrupa ülkeleri 400 milyar dolardan fazla zarara uğradı. AB siyasi egemenliğini kaybetti." açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği ülkelerindeki eşitsizlik yaptırımlar nedeniyle artacağını belirten Putin, krizin Ukrayna'ya yapılan operasyon nedeniyle çıkmadığını da söyledi.

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17/06/2022 17:39