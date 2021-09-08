“Tedavi talebimiz karşılanıncaya kadar Sağlık Bakanlığı’nın önünde kalacağız”

Asya Gönüllüleri, Asya Bebek’in tedavisinin henüz başlamaması nedeniyle yarın bir eylem düzenliyor.

Asya Gönüllüleri, yarın sabah saat 10.00’da Lefkoşa’da Citroen Işıkları’ndan Sağlık Bakanlığı’na yürüneceğini ve tedaviyle ilgili talepler karşılanıncaya kadar Sağlık Bakanlığı’nın önünde kalınacağını açıkladı.

Sosyal medyadan “Kıbrıs 'ta Hayat Dursun ASYA Yaşasın” sloganıyla açıklama yapan Asya Gönüllüleri şu ifadelere yer verdi:

“Asya Bebeğin tedavisi 3’üncü haftaya girmemize rağmen Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi karşılanmıyor. Asya Bebeğin Ankara’daki tedavi sürecinin hemen başlaması ve de KKTC devletinin 2.4 milyon dolar olan Zolgensma ilacını karşılaması için bizler Asya Gönüllüleri olarak 10 Eylül’de sabah saat 10.00’da Citroen Işıkları’ndan Sağlık Bakanlığı’na yürüyoruz. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar Sağlık Bakanlığı’nın önünde kalacağız.”

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08/09/2021 11:55