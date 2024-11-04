Tedavisi süren Şimal'e gelen yorumlar şaşırttı: Çok üzülüyorum

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Hastalığının beyin zarına mesastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal'in tedavisi sürüyor.

Zor günler geçiren Şimal, sosyal medya hesabından kendisine gelen bazı yorumları ifşa etti.

"ALLAH'IM YAŞATMASIN BU ACILARI"

Bir sosyal medya kullanıcısının kendisine yazdığı "Mumya", "Öldün mü ki" gibi yorumları paylaşan ünlü isim, "Yorumlara bakın çok üzülüyorum size. Allah'ım yaşatmasın bu acıları" ifadelerini kullandı.

"BU YÜZDEN SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUYORUM"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Şimal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden sosyal medyadan uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü duygusal bir çöküş içindeyim ne ruhumu ne bedenimi toplayabiliyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum herkesi."

"ŞU HALİME BİLE ŞÜKREDİYORUM"

Öte yandan birkaç gün önce eski ve yeni halini takipçileriyle paylaşan Şimal, "Bir önce attığım hikayedeki Şimal'den tek farkım kel olmam desem de inanmayın. Çünkü çok şey değişti. Mesela şu halime bile şükrediyorum" demişti.