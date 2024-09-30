Tedavisi süren Tanyeli'den hastane odasından paylaşım

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, operasyon öncesi sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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30/09/2024

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Tedavisi süren Tanyeli'den hastane odasından paylaşım

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"İNSAN AĞLAMAKTAN KORKAR MI?"

Bir operasyon daha geçireceğini duyuran Tanyeli, paylaşımına "Yüzdeki değil özdeki güzellik kalıcı. Bu sınanmalarda bana en büyük öğretilerden biri oldu. Dünya sahnesinde her şey dev bir yalan, mevkiler, şan, şöhret, güzellik ve her şey geçici. Baki olan ahirin de zahirin de mertebeler yüksek olsun. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum, ağrılardan ağlamadan uyandım çok şükür, insan ağlamaktan korkar mı?" notunu düştü.

"GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKINDA"

Ünlü isim, sözlerine "İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım. Bugün duygularım derin, kendimi çok iyi hissediyorum, güzel günler çok yakında, iyi haberler, çok iyi, iyileşiyorum iyiye gidiyor durum. Allah'ın izniyle İstanbul'a geçiyorum minik bir operasyon daha sonra Allah Kerim. Dualarım, canım ailem, doktorlarım, dostlarım canım Tarçın'ım hepinize günaydın. Hepimizi çok seviyorum" diye devam etti.

30/09/2024 16:37
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TAGS: haber, kıbrıs
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