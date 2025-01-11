Tedavisi sürüyor: Akbayram'ın kızından yeni açıklama

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Birkaç gün taburcu olan Akbayram, dün sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımındaki tedavisi sürüyor.

Dün öğle saatlerinde ameliyat olan ve yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alınan Edip Akbayram'ın son durumuyla ilgili kızı Türkü Akbayram'dan açıklama geldi.

Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından ''Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz.'' mesajını paylaştı.

HASTANEYE ZİYARETÇİ AKINI

Edip Akbayram'ın sevenleri de hastaneye akın etmeye devam ediyor. Sanatçı Ferhat Göçer, teknik direktör Aykut Kocaman, sanatçı Belkıs Akkale, Nükhet Duru yoğun bakımda yatan Edip Akbayram için hastaneye geldi.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ferhat Göçer, "Hepimize geçmiş olsun. Edip Akbayram sanatçı kişiliğiyle Türkiye'nin en sevilen üstatlarından, kıymetli büyüklerinden bir tanesi. Yaklaşık on günlük süreçte bizi çok üzdü. Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Bir ameliyat olması söz konusu, iç kanamanın devam ettiği için. Bende şimdi içerdeki arkadaşlarla bir istişare yapacağım. Hekim arkadaşlar Türkiye'nin önemli hekimleri. Bu açıdan güvenli ellerde olduğuna eminiz. Ailesi şu anda endişeyle, kaygıyla içerden gelecek haberi bekliyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

"KALPLERDEKİ YERİ DEĞİŞMİYOR"

Arkadaşlıklarının çok uzun yıllara dayandığını söyleyen Nükhet Duru, "Ameliyattan çok başarılı bir şekilde çıkmış. İç kanama durumunu toparlamışlar. Bizim canımız, ciğerimiz Edip Akbayram 48 saat dikkatle yoğun bakımda kalacak. Ondan sonra inşallah yine kavuşacağız. Çok uzun yıllar dostluk var geride. Belki Türkiye'de, İstanbul'da bu hayat gayesinde her gün birbirimizi arayıp soramıyoruz ama kalplerdeki yer değişmiyor" şeklinde konuştu.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram, müzikal kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu.

Zamanla büyük bir hayran kitlesi edinen Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.

Ünlü sanatçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür,