Tedavisi yoğun bakımda süren Ayşenur Yazıcı'dan haber var

Sunucu Ayşenur Yazıcı geçen ay yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Yazıcı'nın oğlu annesinin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kan aradıklarını duyurmuştu.

Günler sonra Yazıcı'dan haber geldi.

Sunucunun ablası sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ablam daha iyiye gitmekle beraber hâlâ yoğun bakımda."

"Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var."

"İyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dualara lütfen devam edin. Buradaki sorulara geri dönemeyeceğin anlayışla karşılayacağınızı umuyorum."