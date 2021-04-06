Tedbir var uyan yok!

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KKTC’de ve özellikle Başkent Lefkoşa’da son haftalarda koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanıyor. Salgının daha da yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirler konulmasına rağmen vatandaşların kurallara uymadığı gözleniyor.

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde vaka artışının fazla olmasına rağmen, özellikle ara sokaklarda ve kahvehanelerde sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiği gözlendi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından, Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Belediyesi'nin salgının daha da yayılmasını önlemek amacıyla denetimlerin sıkılaştırılması çağrısı yaptı.

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06/04/2021 09:48