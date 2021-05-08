Tedbirsizlik yangını neden oldu

Gazimağusa’da dün çıkan yangında bir dönüm içerisindeki kuru otlar yandı.

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08/05/2021

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Tedbirsizlik yangını neden oldu

Gazimağusa’da dün çıkan yangında bir dönüm içerisindeki kuru otlar yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, yangına, Gazimağusa’da bir iş yerinin arkasında bulunan alan içerisinde S.Ç.(E-41)’nin spiral makinesiyle gerekli emniyet tedbirlerini almadan çalıştığı bir sırada makineden çıkan kıvılcımlar neden oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ve muhtelif çöpler yandı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

08/05/2021 13:30
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TAGS: Gazimağusa, yangın
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