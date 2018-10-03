Tedirgin eden görüntüler! Savaşa 41 metre kalmış

Amerikan ordusu tarafından çekilen uydu görüntüleri Çin savaş gemisi ile Amerikan Decatur'ının çarpışmaya ne kadar yakın olduklarını gözler önüne serdi.

Pazar günü Çin savaş gemisinin Amerikan gemisine Güney Çin Denizi'nde engelleme yaptığı bildirilmişti.

Amerikan donanması olayın görüntülerini paylaştı. Amerikalı yetkililer Çin gemisinin 41 metre kadar yaklaştığını duyurdu. Çin savaş gemisinin Amerikan Decatur'ının bölgeden ayrılması için tehlikeli ve agresif manevralar yaptığı belirtildi.

CNN'e fotoğrafları değerlendiren Amerikan Donanması'nda 12 yıl görev almış bir yetkili gemilerin neredeyse çarpışmak üzere olduğunu belirtti.

ABD gemisinin ihtilaflı Spartly Adaları'nın uluslararası hukuka göre 12 deniz mili olan kara sularına girmesi üzerine Çin savaş gemilerince önleme yapıldığı belirtiliyor. ABD Donanması, "USS Decatur"un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları'nın 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.