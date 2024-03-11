Tedirgin eden rapor!

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) en hızlı ısınan kıtan olan Avrupa kıtasının hızla büyüyen iklim risklerine karşı hazırlıklı olmadığı yönünde uyarıda bulundu.

EEA bugün yayımladığı risk değerlendirme raporunda, dünyada en hızlı ısınan kıtanın Avrupa kıtası olduğuna dikkat çekerek Avrupa’da giderek büyüyen iklim risklerinin çoğunun kritik seviyelere ulaştığı ve eyleme geçilmezse felaketlere yol açabileceğini ifade etti. EEA Avrupa’nın büyüyen iklim risklerine karşı hazırlıklı olmadığını vurgulayarak, “Son yıllarda yaşanan aşırı sıcaklıklar, kuraklık, kontrol edilemeyen yangınlar ve su baskınları, iyimser küresel ısınma senaryolarında bile Avrupa'da daha da kötüleşecek ve kıtadaki yaşam koşullarını etkileyecektir. Değerlendirmeye göre Avrupa'nın politikaları ve uyum eylemleri hızla artan risklere ayak uyduramıyor. Çoğu durumda, artan uyum yeterli olmayacaktır ve iklim direncini artırmaya yönelik birçok önlem uzun zaman gerektirdiğinden, henüz kritik olmayan riskler konusunda bile acil eyleme geçilmesi gerekebilir” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAKİ BİRÇOK İKLİM RİSKİ ARTIK ACİL EYLEM GEREKTİRİYOR

Avrupa’nın bazı bölgelerinde birden fazla iklim riskinin görüldüğünün altı çizilen raporda, “Güney Avrupa özellikle orman yangınları ve ısı ve su kıtlığının tarımsal üretim, açık havada çalışma ve insan sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle risk altındadır. Sel, erozyon ve tuzlu su sızması, yoğun nüfuslu birçok şehir de dahil olmak üzere Avrupa'nın deniz seviyesindeki kıyı bölgelerini tehdit ediyor” ifadelerine yer verildi. Raporda acil eylem gerektiren risk konuları ekosistemler, gıda, sağlık, altyapı, ekonomi ve finans şeklinde sıralandı. Raporda yer alan iklim risklerinin Avrupa Birliği ve üye devletler tarafından da kabul edildiği ifade edilerek toplumsal olarak hazır olmayan Avrupa’nın iş birliğiyle risklere karşı önlem alması gerektiği vurgulandı.