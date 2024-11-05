Tefecilik yapan bir şahıs tutuklandı

Gemikonağı’nda dün saat 23.30 sıralarında polis kontrolünde, tefecilik yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefke Polis Karakolu ekipleri tarafından Hüseyin Peterson Caddesi’nde yapılan denetim esnasında, kontrol maksatlı durdurulan MD. J.R.’nin (E-28) aracında ve üzerinde yapılan aramada, 382 bin 420 TL nakit para bulundu.

İleri soruşturmada, bahse konu şahsın, KKTC’de çalışan Bangladeş uyruklu şahıslardan, ailelerine göndermek üzere TL cinsi aldığı paraları, düşük kurdan Bangladeş parası olan Taka cinsine çevirip gönderirken belli bir miktar parayı finansman olarak sağladığı tespit edilen şahıs tutuklandı, soruşturma ise devam ediyor.