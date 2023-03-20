Tehlike var!

Haber Kıbrıs- Özel

Ölümle neticelenen kazanın meydana geldiği Lefkoşa-Güzelyurt anayolu, Arda Market yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, herhangi bir önlem alınmadığı için ölüme meydan okumaya devam ediyor.

Haber Kıbrıs’ta yayımlanan “Yayalar ölümün kıyısında, Ölüme yürüyorlar, Yürekler ağza geliyor, Dikkat yaya çıkabilir, Yayaların canı tehlikede” başlıklı haberlerimizde tehlikenin ne boyutta olduğuna dikkat çekilmesine rağmen araçlar hız yapmaktan, yayalar ise canlarını tehlikeye atmaktan çekinmiyor.

“Ne zaman önlem alınacak?”

“Söz konusu noktayla ilgili ne zaman önlem alınacak?” diye soran vatandaşlar, adeta isyan etti.

Vatandaşlar, “Burası, yayaların sıklıkla kullandığı bir nokta... Bölgede bir üst geçit var ancak kimse kullanmıyor. Buraya ya bir üst geçit yapılmalı, ya da bölgede bulunan üst geçit bu noktaya taşınmalı” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan sürücüler, söz konusu noktada yayaların bir anda önlerine atıldığına dikkat çekti, hem yayaların hem de kendi canlarının tehlike de olduğuna vurgu yaptı.

Fotoğraflar: Mustafa SEYMEN

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20/03/2023 17:35