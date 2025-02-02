Tehlikeli bir şekilde seyahat etmişti... Polis gerekli cezai işlemi uyguladı!  

Polis ekipleri, araçta tehlikeli bir şekilde seyahat eden şahsın görüntülerinin Gündem Kıbrıs'ta yayınlanmasının ardından gerekeni yaptı. Polis ekipleri, sürücüye cezasını kesti!

Gönyeli'de dün Belediye Bulvarı üzerinde seyreden bir araçta yolcu olarak bulunan bir şahsın aracın içerisinden, bedenini dışarıya çıkararak insan hayatını tehlikeye atacak şekilde seyahat etmesi görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Gönyeli Polis Karakolu Ekiplerini harekete geçirdi.

Seyir halindeki araçta yolcu olarak bulunduğu sırda, bedenini araçtan dışarıya çıkaran şahıs Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilerek söz konusu şahsa 4043,60 TL para cezası kesildi.