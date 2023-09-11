Tehlikeli hastalığın ilk sinyali olabilir

Hastalıklar, kimi zaman erken kimi zaman geç olmak üzere pek çok semptom göstererek vücuttaki varlığını belli edebilir. Sürekli susuz hissetmek de bu belirtilerden biridir.

Erken tanı sağlık açısından son derece önemlidir. Bu nedenle vücudun gösterdiği belirtilerin farkında olup herhangi bir olumsuzluk durumunda bir uzmana görünmek gerekir.

Uzmanlar çok sık tuvalete çıkanlar ile yoğun susuzluk hissi yaşayan vatandaşları uyardı. Doktorlar bu belirtilerin olması halinde çok geçmeden önlem alınmasını tavsiye ediyor.

Vücudun gösterdiği belirtilerin farkında olmak hastalığın erken teşhis edilmesini sağlar. Kanser, demans, felç, herediter anjioödem, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın önceden belirti gösterdiği bilinmektedir.

Uzmanlar, yaşam kalitesinde düşüş fark edenleri doktora görünmeleri konusunda uyarıyor.

Yeteri oranda su içen kişilerin bile susuz hissedebildiklerini belirten uzmanlar, bu durumun kronik böbrek rahatsızlıklarının ilk evrelerinde görüldüğünü vurguladı.

Herhangi bir böbrek rahatsızlığı zamanla uyku sorununa neden olur. Uyku kalitesinde ve düzenininde değişiklik yaşanır.

Öte yandan kronik böbrek rahatsızlığı ile obezite arasında da bir bağ olabileceğini ifade eden uzmanlar uyku apnesi problemi ile karşı karşıya kalanların da muhakkak destek almaları gerektiğini belirtti.

ÖZELLİKLE BU SEMPTOMLARA DİKKAT EDİN:

Kronik böbrek rahatsızlığında sık görülen belirtilerin başında aşağıdaki maddeler geliyor:

Cilt kuruluğu ve kaşıntı,

Kemiklerde güçsüzlük,

Sürekli geçmeyen bir yorgunluk hali,

Dikkat dağınıklığı

Kansızlık

Ayak bileklerinde şişkinlik,

Kaslarda kramp,

Nefes darlığı,

Aşırı uyuşukluk,

Zihinde karışıklık

YETERİ KADAR SU İÇMEZSEK NE OLUR?

Ter kayıpları sıvı alımıyla telafi edilmezse, vücut ısısının düzenlenmesi sağlanamıyor, ayrıca kaslara giden kan basıncı azalıp, kas krampları ve kas kasılmaları gözlemlenebiliyor.

Bağırsağın düzgün çalışması için suya ihtiyacı var. Az su tüketimi olursa, sindirim sorunları ve kabızlık bir sorun haline gelebilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Susuzluk baş ağrısına da yol açabilirken, bazı gözlemsel çalışmalar susuzluğun migren sürelerini uzatabileceğini söylüyor.'' dedi.

Güleryüz, sözlerine şu şekilde devam etti:

Birçoğumuz gün içerisine baş ağrısı yaşarız. Bunun nedenini stres, yorgunluk, uykusuzluk veya hastalık gibi nedenlere bağlarız.

Ancak gün içerisinde sıklıkla baş ağrısı çekiyorsanız ve dinmeyen baş ağrıları migrene dönüşüyorsa bunun en temel nedeni su içmemeniz olabilir.

Böbrekler atıkların kan dolaşımından filtrasyonu ve idrar yolu ile atılım için suya ihtiyaç duyuyor. Böbrekler vücudumuzda her gün oluşan zararlı atık maddeleri (üre, kreatinin, ürik asit gibi) su ile seyreltip atıyorlar.

Günlük ihtiyacından daha az sıvı alan insanlarda idrar akımı yavaşlayacağı için kolayca idrar yolu iltihapları ve taşları oluşabiliyor. Yetersiz su tüketimi uzun vadede böbrek yetmezliğine de yol açabiliyor.