Tehlikeli mahalde araç geçen kamyon sürücüsüne ceza kesildi

ads ads ads ads
29/09/2024

ads
Tehlikeli mahalde araç geçen kamyon sürücüsüne ceza kesildi

Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayolu üzerinde, bir kamyon sürücüsünün tehlikeli mahalde araç geçmesi görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Demirhan Karakolu ekipleri söz  konusu araç sürücüsünü tespit ederek ceza kesti. Seyir halinde iken, önünde seyreden aracı tehlikeli mahalde geçerek yol ve trafik güvenliğini tehlikeye atan kamyon sürücüsüne 5088,90 TL para ve 15 ceza puanı kesildi.

29/09/2024 12:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Tehlikeli mahalde araç geçen kamyon sürücüsüne ceza kesildi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.