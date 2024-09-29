Tehlikeli mahalde araç geçen kamyon sürücüsüne ceza kesildi

Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayolu üzerinde, bir kamyon sürücüsünün tehlikeli mahalde araç geçmesi görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Demirhan Karakolu ekipleri söz konusu araç sürücüsünü tespit ederek ceza kesti. Seyir halinde iken, önünde seyreden aracı tehlikeli mahalde geçerek yol ve trafik güvenliğini tehlikeye atan kamyon sürücüsüne 5088,90 TL para ve 15 ceza puanı kesildi.

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