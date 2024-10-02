Tehlikeli Sürüş Yapan Araç Sürücüsü Girne Trafik Ekipleri Tarafından Rapor Edildi

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02/10/2024

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Tehlikeli Sürüş Yapan Araç Sürücüsü Girne Trafik Ekipleri Tarafından Rapor Edildi

Girne’de Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde bir van araç sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde, aracı yol içerisindeki su birikintisi içerisinde kaydırıp  tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edildi. Tehlikeli sürüş yaparak insan hayatını tehlikeye atan araç sürücüsüne 6785,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.

 

 

02/10/2024 08:30
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TAGS: haber, kıbrıs
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