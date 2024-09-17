Tehlikeli Sürüş Yapan Araç Sürücüsü Tutuklandı…

ads ads ads ads
17/09/2024

ads
Tehlikeli Sürüş Yapan Araç Sürücüsü Tutuklandı…

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bir araç sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde aracını kaydırıp kendi etrafında döndürerek tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, araç sürücüsü Polis Ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanan araç sürücüsü aleyhinde, tehlikeli sürüş yapmak suçundan yasal işlem başlatıldı ve aracı da trafikten men edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

17/09/2024 11:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.