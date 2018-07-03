Tek golle 24 yıl sonra çeyrek finale!

Rusya’da devam eden 2018 Dünya Kupası Son 16 Turu’nda İsveç ile İsviçre karşı karşıya geldi. İki takımın da girdikleri pozisyonları cömertçe harcadıkları karşılaşmada tek gol 67. dakikada geldi. Forsberg ile İsviçre engelini aşan İsveç, çeyrek finale adını yazdıran ekip oldu. İsveç, bu galibiyetle Dünya Kupası’nda 24 yıl aradan sonra çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma iki takımın da temkinli oyunu ile başladı. Dünya Kupası’nın genelinde görünen savunma ağırlıklı futbol, bu maçta da kendisini gösterdi. Oldukça temposuz ve sıkıcı geçen karşılaşmada saman alevi gibi bir parlayıp bir sönen ataklarda hem İsveç, hem de İsviçre, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 67. dakikada sahneye çıkan Forsberg’in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Sommer’i yanıltınca, İsveç zorlu maçta öne geçen takım oldu.

Golü attıktan sonra iyice savunmaya yaslanan İsveç, İsviçre’ye ciddi pozisyon şansı vermedi. İsviçre’nin duran toplar ve uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştığı karşılaşmada başka gol olmadı. İsveç, attığı tek golle İsviçre’yi devirdi ve çeyrek finale yükseldi.

İsviçre engelini aşan İsveç, çeyrek finalde İngiltere-Kolombiya maçının galibi ile karşılaşacak. İsveç böylece Dünya Kupası’nda 24 yıl sonra çeyrek final oynayacak. İsveç, en son çeyrek finale çıktığı 1994 Dünya Kupası’nda üçüncü olmuştu.