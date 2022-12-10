Tek ısırığı aynı anda 20 kişiyi öldürecek güçte
Brezilya'da yaşanan bir olay dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Bir grup arkadaş ellerini yıkadığı sırada vanadan fırlayan yılan ortalığı birbirine kattı. Büyük korku yaşayan arkadaş grubunu daha büyük bir sürpriz bekliyordu. Vanadan fırlayan yılanın tek ısırığının 20 kişiyi aynı anda öldürecek güce sahip olduğu ortaya çıktı.
10/12/2022
Genellikle yaz aylarında ortaya çıkan yılanlar, Brezilya'da yaz aylarının yaşanması nedeniyle topraktaki yuvalarından uyanıyor. Ülkede son olarak yaşanan bir olay adeta akıllara durgunluk verdi.
Kırsal alandaki bir vanada ellerini yıkayan bir grup arkadaş, saniyeler sonra vanadan bir yılanın fırlaması nedeniyle büyük korku yaşadı. Arkadaşlar geri kaçmak zorunda kaldı.
Arkadaşların ekipleri çağırması üzerine yapılan incelemeler sonucunda yılanın kobra yılanı olduğu belirlendi. Diğer türler kadar zehirli olmasa da kobra yılanı da en zehirli yılanlar arasında yer alıyor.
Bu yılanlar 15-20 yıl civarı yaşayabilir. Esaret altında bu süre daha fazla olabilir.
Zehirli bir kobranın zehiri nörotoksiktir ve tek bir ısırıkta bulunan miktarı ile 20 insanı öldürebilecek güçtedir.