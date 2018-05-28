Tek kalemde 400 uçak birden istedi! Üreticiler zorlanıyor

Dubai merkezli uçak leasing şirketi şirketi DAE, filosunu genişletmek için 400 uçaklık bir alım için Airbus ve Boeing ile görüşüyor. Ancak 40 milyar doları bulabilecek sipariş, iki üreticinin bekleyen teslimatları nedeniyle zora girebilir. DAE, bu durumda bir başka firmayı satın almayı değerlendirecek. Şirket geçen yıl İrlandalı AWAS'ı satın alarak filosunu üçe katlamıştı

Uçak leasing işinde dünyanın en büyüklerinden biri olan Birleşik Arap Emirliklerimerkezli Dubai Aerospace Enterprise (DAE) tam 400 ticari yolcu uçağı alımı için Airbus ve Boeing ile görüşüyor.

Devlet kuruluşu olan DAE, söz konusu 400 adetlik alım için tek koridorlu jetleri düşünürken ağırlık Airbus A320 ailesi ve Boeing 737 Max serisi öne çıkıyor. Bazı kaynaklara göre sipariş iki firma arasında bölüştürülebilir.

400 uçaklık alımın maddi büyüklüğü liste fiyatı üzerinden hesaplandığında 40 milyar doların üzerine çıkabilir ancak bu denli büyük alımlarda üreticilerin özel fiyatlar verdiği biliniyor.

DAE üst düzey yöneticisi Firoz Tarapore ise henüz tatmin edici bir fiyat alamadıklarını söyledi.

Öte yandan Fransa merkezli Airbus ve ile ABD'li Boeing'in teslim edilmeyi bekleyen yüklü siparişlerden dolayı siparişte zorluk yaşanabileceği ve DAE'nin siparişi olan bir başka leasing firmasını satın alarak bu yolla genişleme sağlayabileceği de "mantıklı bir alternatif" olarak değerlendirildi.

DAE, daha önce İrlandalı AWAS'ı satın alıp portfolyosunu üçe katlayarak 400 uçağa çıkarmış ve 14 milyar dolar değerinde bir filoyla dünyada ilk 10 sıraya girmişti. DAE, dünya genelinde 57 ülkede 117 hava yolu şirketiyle çalışıyor.