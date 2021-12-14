Statica Danışmanlık ve Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, 1976’dan günümüze kaç milletvekili ile ne kadar süre hükümette kalındığı, bununla birlikte seçimlere katılım oranının ne şekilde etkili olduğu ortaya kondu.

Bu sürede sol ve sağ partilerinin milletvekili sayılarının yanısıra düşük katılım oranının en önemli etkenlerinden biri olan ‘boykot’ tavrının partileri nasıl etkilediği gözlemlendi.

UBP 3 KEZ TEK BAŞINA İKTİDAR!

45 yılda 11 partinin hükümet olduğu Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde Ulusal Birlik Partisi bu sürede ilki 1976’da olmak üzere 3 kez tek başına iktidar oldu. Ulusal Birlik Partisi haricinde tek başına iktidar olmayı başarabilen bir parti olmadı…

1990 yılında Demokratik Mücadele Partisi’nin seçilmiş 12 vekilinin Meclis’te yemin etmemesi ve 91-93 yılları arasında ‘sol parti’ olarak nitelendirilen partilerin ilk ve tek kez olmak üzere mecliste yer almaması nedeniyle Ulusal Birlik Partisi siyasi tarihte ikinci kez tek başına iktidar oldu ve bu hükümet 2 yıl boyunca ülkeyi 45 vekil ile yönetti…

TEK ÖRGÜTLÜ BOYKOT 1991’DE

Seçime katılımın yüzde 93.55 olarak yüksek bir oranla gerçekleştiği 1993 seçiminde ise yine ne sağda ne de solda tek başına iktidar sağlanamamış meclis aritmetiği 3 partinin birbirine yakın vekil sayısı çıkarması ile sonuçlanmıştı.

1998 seçimde ise katılımın yüzde 88.93’e düşmesine rağmen dönemsel koşullar nedeniyle sağ partilere yansıyarak UBP’nin 24 Demokrat Parti’nin ise 13 Milletvekili çıkarmasına neden oldu.

Katılım oranının yüzde 85.98’e gerilediği 2003 seçimlerinde ise ibre tam tersine dönerken ülke koşulları sol partileri öne çıkardı. Bu seçimde CTP 19, Barış ve Demokrasi Partisi ise 6 vekille meclise girdi.

CTP’NİN ZAFERİ 2005 YILINDA; 25 VEKİL!

Karşılıklı geçişlerin başlaması ardından ise Annan Planı döneminin gelmesi ile daha da yükseliş trendinde olan ‘sol’ görüş kendini sandıkta da gösterdi. 2005 yılında yapılan seçimlerde yüzde 72.06 katılım oranı ile gerçekleşen seçimlerden önce 24, bir yıl sonra yapılan ara seçimde ise 1 vekil artırarak 25 vekilde tarihinde ilk kez bu sayıya ulaşan CTP 4 yılda gücünü kaybetti. Bu süreçte tek başına iktidar olamayan CTP önce DP sonrasında ise ÖRP ile hükümet kurdu.

2009 yılında gerçekleşen seçimde elde ettiği 26 vekil ile üçüncü kez tek başına iktidar olan Ulusal Birlik Partisi, son iki seçimde gerekli çoğunluğu sağlayamadı. Seçime katılım oranının yüzde 81.70 olduğu seçimde Mecliste ise 4 parti yer aldı. Sonrasında ise UBP’den ayrılan vekillerin Özgürlük ve Reform Partisi’ni kurması ile mecliste bulunan parti sayısının 5’e yükseldiği görülüyor.

2013’TE SEÇİME KATILIM DÜŞTÜ, UBP 14 VEKİL İLE TARHİNDEKİ EN DÜŞÜK VEKİL SAYISINA ULAŞTI!

Öte yandan 2013 yılında yapılan seçimlerde ise katılım oranının yüzde 69,41 olduğu görülürken CTP bu seçimden 21 vekille çıkarken Demokrat Parti ise yükselişe geçerek 5 olan milletvekili sayısını 15’e çıkardı.

KATILIM ORANI DÜŞTÜ MECLİSE İLK KEZ 6 PARTİ GİRDİ…

2018 yılında yapılan Genel Seçimlerde ise katılım oranının yüzde 66.14 olduğu görülürken bu kez meclise ilk kez 6 parti girmeyi başardı.

İlk kez seçime giren Halkın Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi Meclis’teki yerini alırken, Halkın Partisi 9, Yeniden Doğuş Partisi ise 2 vekil ile temsil edildi.

Kaynak: Memleket Gazetesi

Bu habere tepkiniz:



14/12/2021 21:24