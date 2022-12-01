Tek seferde 300 adet iPhone 13 satın aldı; mağaza çıkışında dövülüp soyuldu

ABD'de üç yüz adet iPhone 13'ü aynı anda satın adam saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz soyguncular, mağdurun cep telefonlarının yarısını çaldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; ismi açıklanmayan müşteri, ABD'nin New York kentinde 24 saat açık olan Apple Fifth Avenue mağazasından 300 adet iPhone 13 satın aldı. 01.45 sularında mağazadan çıkan mağdur, üç çantada 300 iPhone'la dışarı çıkarak arabasına doğru yürümeye başladı.

Bu esnada adamın yanına yanaşan bir araçta bulunan iki adam, telefonların bulunduğu paketleri istedi. Telefonları vermek istemeyen adamla soyguncular arasında kavga çıktı. Hırsızlar, dövdükleri adamın elindeki paketlerden birini alarak hızla kaçtı.

Polis ekipleri çantada değeri 95 bin doları bulan 125 iPhone 13 olduğunu duyurdu. Yumruklu saldırıya uğrayan adamın hafif yaralandığı ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Adamın telefonları dükkanında sattığı ve düzenli şekilde çok sayıda iPhone satın aldığı yetkililer tarafından duyuruldu.

New York Polis teşkilatı soygunla ilgili soruşturma başlattı.

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01/12/2022 00:04