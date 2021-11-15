Tek tek anlattı! Yemekleri X-ray’dan geçiriliyor
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için birçok kez yemek hazırlayan aşçı Graham Tinsley, Hello dergisine verdiği röportajda, sarayda görev yapmanın zorluklarını anlattı.
15/11/2021
Üst düzey devlet görevlilerinin yer aldığı yemeklerde, kraliçeye hazırlanan tabakların X-ray cihazından geçirilerek kontrol edildiğini açıklayan şef Tinsley şunları söyledi: “Sadece kraliyet ailesi için yemek yaptığımızda denetim o kadar sıkı olmuyordu. Ama saraya devlet başkanları geldiğinde güvenlik önlemleri çok artıyordu. Tüm yiyecekleri, kapları, bıçakları ve mutfak ekipmanlarını X-ray cihazından geçirmemiz gerekiyordu. Güvenlik nedeniyle bazı yemeklerin kod adı bile oluyordu!”