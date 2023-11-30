Tek yol galibiyet

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5'inci maçında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Puanını 5'e yükselten temsilcimiz, A Grubu'ndan çıkma şansını son maçlar öncesinde korudu.

Grubun diğer maçında ise gol sesi çıkmadı. Bayern Münih ile Kopenhag, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Gruptan çıkmayı daha önceden garantileyen Alman ekibi, 13 puanla liderliğini sürdürdü.

Kopenhag 5 puan ve averajla ikinci, Galatasaray aynı puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Son sıradaki Manchester United'ın ise 4 puanı var. Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçında 12 Aralık'ta Kopenhag'a konuk olacak.

Sarı kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi durumunda grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Temsilcimizin Danimarka'dan galibiyetle dönememesi halinde grubu 3'üncü ve 4'üncü sırada bitirme ihtimali var.

Manchester United, Bayern Münih'i yenemezse; Galatasaray'ın Avrupa macerası sürecek. İngiliz temsilcisi, berabere kalır; sarı kırmızlılar ise Danimarka'da kaybetse bile iki ekip grubu 5'er puanda tamamlayacak.

Manchester United'a ikili averajda üstünlüğü bulunan Galatasaray, grubu 3'üncü bitirecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Galatasaray, tek ihtimalin gerçekleşmesi halinde bu sezon Avrupa defterini kapatacak.

Manchester United kazanır, temsilcimiz ise Kopenhag'ı yenemezse sarı kırmızılılar grubu son sırada bitirecek.