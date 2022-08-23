Tek Yön Operasyonu: 3 tutuklu

Gemikonağı'nda, polis tarafından işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı durdurulan araçta yolcu olarak bulunan şahıslarda uyuşturucu bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre:22.08.2022 tarihinde, saat 15:40 sıralarında, Gemikonağı’nda, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı durdurulan İ.Y.(E-29) kullanımındaki araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.(E-24) ve H.K.(E-24)’nin üzerlerinde yapılan aramada (Tek Yön Operasyonu); yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



23/08/2022 15:02