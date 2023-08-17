Tekakpınar, Şampiyon Melekler Köyü’nde yapılan çalışmaları anlattı

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Koordinatörü Erçin Tekakpınar, BRT‘de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı ve İskenderun’da yapımı süren Şampiyon Melekler Köyü’nde yapılan son çalışmaları anlattı. 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası yaraların sarılmasına katkı koymak için oluşturulan Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun bugüne kadar elde ettiği bağışlarla 490 Konteyner konutu tamamlayıp, İskenderun’a gönderdiğini söyledi.

Tekakpınar, halen ’de 17 tane daha konutun yapılmakta olduğunu belirtti, platformun sorumluluğunu yerine getirdiğini ve 500’den fazla konutu inşa etmeyi hep birlikte başardıklarını söyledi.

Erçin Tekakpınar, “Sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyon Melekler Köyü’müzün açılışını, Ağustos sonu ya da Eylül ayı başında yapacağız. Acı dolu ama gururluyuz” dedi. Bugüne kadar 44 Milyon TL’lik bağışla projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Tekakpınar, platformun ülke için hizmet vermeye devam etmesi yönünde güçlü pozitif destek almakta olduklarını ifade etti. Tekapınar, gelen talepler doğrultusunda, Yeni Erenköy Lisesi’nde yıkılması düşünülen sınıfların yerine yeni sınıf yapacaklarını, diğer bazı gereksinimler için de çalışmakta olduklarını sözlerine ekledi.