Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle yazar ve sunucu Tuluhan Tekelioğlu bugün “Hayat Cesaret Gösterenlere Şans Verir. Yapabilirsin” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

“Hayat Cesaret Gösterenlere Şans Verir. Yapabilirsin” konulu söyleşide Tekelioğlu öğrencilerle hayat tecrübelerini ve gazetecilik mesleğinde yaşadığı deneyimleri anlattı.

Gençlere kendilerini farketmeyi ve cesaretli olmalarını öğütleyen Tekelioğlu, “kendi tutkularınızın peşinde koşun, yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.