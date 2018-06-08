Tekerlek rimslerinden pota yapan nesil - Kamil Kolcu yazdı

Başbakan Tufan Erhürman, sporda arzu ettiğimiz yerde olmadığımızı söyledi.

Ve dediki daha fazla insanın spor yapmasını, lisanslı sporcu sayısının artırılmasını, elit sporcuların tespit edilip desteklenmesini geliştirdikleri projeyi uygulamaya geçirecekler.

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Yani bu yapılacak olanlarla arzu edilen düzeye gelecek mi sporumuz?

Hayır.

Çünkü bu cümleleri, kendinden önce başbakanlık yapanlar da söyledi, spor bakanlığı yapanlar da.

Hatta spor dairesi müdürleri de sık sık telaffuz etti geçmişte.

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Tamam, kabul birşeyler yapılmalı.

Geliştirilen projeler uygulamaya geçmeli.

Kısa vadede son uç alabiliriz.

Uzun vadede yine kayıbız.

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Spor kültürünü okullardan vermeye başlamalıyız.

Beden eğitimi ve spor derslerinin sayılarını, sürelerini artırmalıyız.

Daha da önemlisi sporu ve eğimi mahalle aralarına almalıyız.

Eskiden çocuklar tekerlek ‘rimslerinden’ potalar yapar, elektrik direklerine asardı.

Ve oyunlar oynardı.

Kimi Mikhael Jordan olurdu, kimi Harlem takımın oyuncusu.

Paylaşmayı öğrenirdi çocuklar, hayal kurardı.

Enerji atardı sokakta.

Şimdilerde potalar evlere girdi.

10 evin ikisinde pota var. Halı sahacıklar var.

Mahalle araları tehlikelerle dolu.

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Çocukları sokaktan aldığımız sürece, sporda istenilen düzeye gelemeyiz.

Beden eğitimine değer vermezsek ağzımızla kuş kapsak, ileriki süreçte yine bugün konuştuğumuz cümleleri konuşacağız.

“Sporda istenilen düzeyde” değiliz diyeceğiz.

Sporda ülkenin önünde olan bir tesis yapımız var.

Ama 400 metreyi 50 saniyenin altında koşan atlet yok.

O kadar tartan pist olmasına rağmen, atletizmde sporcu sayısı eridi gitti.