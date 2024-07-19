Tekerlekli sandalyede uyuşturucu ve silah getirmişlerdi cezaevine gönderildiler!

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Girne’de Turizm Limanı’nda gerçekleştirilen Nokta Operasyonunda bir kilo uyuşturucu, 3 silah ve 30 mermiyle yakalanan Batuhan Ulugünal ve annesi Müjde Taşer yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Adnan Kardeşler zanlıların ülkeye giriş yapmak istedikleri esnada gerçekleşen arama sonucu yakalandıklarını kaydetti. Polis, 15 Temmuz 2024 tarihinde saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan Batuhan Ulugünal’ın kullanımındaki akülü tekerlekli sandalye içinde 3 adet Glock marka 9 mm çapında tabanca ve 3 adet boş şarjör, adet boş şarjör ve 30 adet 9 mm çapında canlı mermi, 2 ayrı paket halinde dıştan streç naylona sarılı içten gazete ve poşet içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 1 kilogram ağırlığında Methamphetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini kaydetti. Polis, her iki zanlının da suçüstü yakalandığını, aynı gün Narkotik Şubede görevli bir polis ekibi tarafından Girne Şht. Mehmet Kurt sokakta bulunan ikametgahlarında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini açıkladı. Polis memuru, zanlıların verdiği ilk ifadede bir kişinin yönlendirmesi ile söz konusu tabanca ve uyuşturucuyu Mersin Taşucu’ndan teslim aldıklarını ayrıca farklı tarihlerde 7 kez daha uyuşturucu getirdiklerini söylediklerini kaydetti. Polis, zanlıların 2023 yılında da ülkeye 25 kilo uyuşturucu soktuklarına dair bilgi aldıklarını açıkladı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini ifade etti. Polis, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, ülkede kalıcı bağları bulunmadığını belirterek, 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların davaları görülünceye kadar 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.