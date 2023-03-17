Tekin Arhun’un yargılandığı davada mahkemeye yeni bir itiraz sunuldu

Lefkoşa’da görülen ve iş insanı Tekin Arhun’un yargılandığı davada bugün mahkemeye yeni bir itiraz sunuldu.

Tekin Arhun’un avukatları tarafından polise şikayette bulunularak, davayı etkileyecek delillerin sonradan dosyaya dahil edildiği iddia edildi.

Tekin Arhun’un avukatları tarafından mahkeme bilgisine de getirilen şikayete konu ise, polis tarafından tutulması yasal olan iş cetveli.

İş cetveli tahkikatın aynası

Tekin Arhun’un avukatları tarafından talep edilen, müştekilerinin aleyhine getirilen ceza davasında polis tarafından yapılan tahkikatın günlüğü, tutulan iş cetvelinin verilmesine savcılık itiraz etmiş ve duruşma sonunda mahkeme emriyle iş cetvelinin mahkeme emrinden bir ay sonra sanık avukatlarına verildiği öne sürüldü.

Arhun’un avukatları tarafından, iş cetvelinin polis tarafından yapılan tahkikatlarda tutulması zorunlu ve tahkikatın her aşamasında elde edilen ifade, belge ve bilginin sıra numarası ve belge numarasıyla sayfalarının âdetinin kayıt edilmesi gereken bir ajanda olduğuna vurgu yapıldı.

Bu şekilde tutulması gereken iş cetvelinin tahkikatın aynası sayıldığına, dolayısıyla araya belge, bilgi veya ifade sıkıştırılması halinde yapılan geriye dönük işlemlerin hemen fark edilebileceğine dikkat çekildi.

Tekin Arhun’un avukatları tarafından mahkeme bilgisine getirilen şikâyette, ciddi ithamlarda bulunularak iş cetvelinin incelenmesi sonunda yapılan tahkikatta usulsüzlük olduğu, önce suçun oluşturulduğu ve oluşturulan suça göre delil toplandığı, toplanan delillerin teyidini yapacak kaynak delillerin ise hiç birinin alınmadığı, 2014 yılında tamamlanan tahkikat ile ilgili davanın 2022 yılında dosyalandığı, aradan geçen takriben 10 yıla yakın bir süre sonra ise delil olarak gösterilen belgelerin teyidini yapmaya yarayan kaynak delillerin tahkikat sırasında alınmadığı için bugün alınmasının veya bulunmasının mümkün olmadığı, toplanan delillerin ise değiştirildiği yönünde ciddi şüpheleri olduğu belirtildi.

Öte yandan, Tekin Arhun “Resmi evrağı sahtelemek ve sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürmekten” aleyhinde açılan davadan yargılanıyor.

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17/03/2023 20:49