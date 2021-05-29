Tekin Birinci: Ütopik ama gerçek olabilecek hayaller

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkan adayı Tekin Birinci, sosyal medyadan Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy ile arasında geçen bir konuşmayı paylaştı. Tekin Birinci, "Maraş’ta bulunan tarihi G.S.E stadının tamir ettirilip Maraş spor kulübünün kullanımına verilebileceğini belirtti.

Tekin Birinci, "Maraş’ta bulunan tarihi G.S.E stadını canlandıralım tamir ettirip çimlendirelim. Bu projeyi de Anorthosis ile ortak yapalım saha zaten bildiğim kadarıyla okulun ama Anorthosisle özdeşleşmiş. Maraş bakımını kullanımını yapsın, kalıcı bir çözüme kadar bu böyle sürsün"ifadelerini kullandı.

Tekin Birinci'nin paylaşımı şöyle:

Geçen hafta Mağusa Kulüplerini ziyarete gittik, maalesef MTG ile görüşemesek de (telefoniyen daha önce Koral Başkanla görüşme fırsatım olmuştu) ,diğer 3 kulübümüz Çanakkale, Dumlupınar ve Maraş Başkanlarıyla görüştüm. Yalan yok her 3 başkanımızla ilkkez görüştüm belki de bu süreçte en büyük eksiğimiz bu, adaylığımız maalesef henüz 10 gün önce resmiyet kazandığından önceden dostluğum olan biriki Başkan abim ve arkadaşım dışında ziyaretlere çok geç başladık, hala daha belki de 10 kadar başkanla görüşemedik bile... Biz zaten başlayana kadar birçoğu sözünü bile vermiş hatta bunu basın açıklamalarıyla süslemişlerdi bile. Herkesin görüşüne saygımız var sonuçta bu bir seçim olsa da hepimiz ayni gemideyiz... Önce Çanakkale Başkanı Ibrahim Şeker Başkanla görüşüp konuştuktan sonra daha sonra Dumlupınar Başkanı Mehmet Evram'ın davetiyle Kulüp binasına geldik orda birkaç yönetici ve başkanı beklerken full kadro genç bir arkadaş grubu eğitimli genç yöneticileri karşımda görmek açıkcası beni biraz şaşırttı hatta içimden futbolcular da geldi diye düşündüm ilk başta, sonra konuştuk biz projelerimizi anlattık onlar sorular sordu.. Şimdi bu şansı yakalar mıyız yoksa bizin fikirlerimizi seçilecek yönetim ve başkan hayata geçirirler mi bilmem ama bu 10 günlük süreçte en mutlu dakikalar onlardı diyebilirim. Neyse bu uzun girişten sonra gelelim bu yazının ana konusuna....

Dunlupınar yönetimiyle yemek yediğimiz sırada bize servis yapan babacan bir adam vardı, hayatta da tanımam ilk defa gördüm, masadan bir arkadaş gelip gittiği anlardan birinde aha bu da Hasan abi Maraş Başkanı dedi benim jeton o saat düştü Hasan abinin ismini bilirim bir de meyhane çalıştırdığını ama ne bileyim o an orda başka bir kulüp başkanının bize yemek servisi yapan kişi olduğunu... Hem ilk önce tanımadığım için utandım hem de bozuntuya vermedim abi gel otur bizimle lütfen hem yeylim hem konuşalım dedim ,birazdan geliyorum dedi ve yanımda hemen bir yer açtık Hasan Oy Başkan bizi kırmadı ve oturdu ... biz Dumlupınar ile projeleri konuştuktan sonra Hasan Başkan'a döndüm.. Kendisi önce dobra olarak söze dedi sana başarılar dilerken oyumuzun karşı tarafın olduğunu söylemek isterim dedi.. Ben de sürpriz bir durum yok dedim ve konuşma gayet sıcakkanlı bir sohbetle devam etti... Tabi benim Maraş kulübü ile ilgili pek bir bilgim yok sadece bundan birkaç sene önce Esentepe ile kritik bir çıkma maçı vardı ve ben de hasbelkadar Hasan Birinci amcamla o maça gitmiştim. Onun dışında hiçbir maçına bile gittiğimi hatırlamam.. Benim kafam oldum olası biraz değişik çalışır ve bulmacanın parçalarını kafamda çok hızlı yerleştiririm, bu yüzden fikirlerim ya imkansız ya ütopik görünür ama olmayacak işleri kendi çapımda ya başarırım ya da en azından başaramayacak bile olsam denerim (örnek : federasyon başkanlığı seçimi... Hemen o anda kafamda şimşekler çaktı. Hasan Oy Başkan'a hala daha sahanız o telli küçük saha mı dedim? Evet dedi orda oynuyoruz... Ve bir anda olur mu olmaz mı bilmem ama bana göre olmaması için bir sebep yok... Mağusa'da büyük güzel tribünlü bir stadın olmasını ister miydin dedim? Kim istemez ama nasıl olacak o iş dedi ? Ve bombayı patlattım benim başkan olmam veya senin bana oy vermen önemli değil dedim şimdi şu an aklıma bir fikir geldi bunu projeleştirelim, kimsenin duygularını ve anılarını incitmeden amacı futbol barış ve spor olan bir proje yapalım ve bu projeyi mümkünse iki taraflı yapalım ve Dr Fazıl Küçük Stadı yanında ama telin o bir tarafında "kapalı" Maraş’ta bulunan tarihi G.S.E stadını canlandıralım tamir ettirip çimlendirelim... Bu projeyi de dediğim gibi Anorthosis ile ortak yapalım Saha zaten bildiğim kadarıyla okulun ama Anorthosisle özdeşleşmiş... Maraş bakımını kullanımını yapsın, kalıcı bir çözüme kadar bu böyle sürsün ama Anorthosis'in de hakları baki kalsın restorasyonu aslına uygun olsun (gerekirse meşur kartal heykeli yerine dikilsin) zamanında toprak olan zemin çimlendirilsin ve az bir masrafla koskoca bir tesisi ve stadı ülke gençliğine kazandıralım....

Kitapçığımızı bastık ana projelerimizi de içine yazdık ama bu fikir kafamda geçtiğimiz hafta tamamen spontane oluştu.. Ben kendi payıma tek taraflı yapma ihtimalimiz de olsa işbirliğinden yanayım belki biraz olsun aradaki buzlar yumuşar hatta belki de açılış maçını o eski gazete kupüründe olduğu gibi tam 70 sene sonra Anorthosis- MTG oynar..... Bu düşüncelerle karşı taraftan isimlerini şu anda vermenin doğru olmadığı camianın en büyük isimlerinden 2 tanesiyle görüştüm ve onlar da o tarafta bu projenin kendi akıllarına yattığını ve bunun için nabız yoklayacaklarını bana söylediler. Bunlar hep benim hayallerim ütopik ama gerçek olabilecek hayallerim..

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29/05/2021 11:19