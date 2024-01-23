Tekiner: Halk sağlığı ciddi tehlike altında

Eczacı Dicle Tekiner, sosyal medya hesabından halk sağlığının ciddi tehlike altında olduğunu vurgulayarak paylaşım yaptı.

Tekiner, bir firmanın KOAH, epilepsi, Alzheimer, migren ilacı ve göz damlalarının da bulunduğu 14 ilacı Türkiye piyasasından çekilmeye başlandığını belirterek uluslararası firmalar bir bir Türkiye piyasasından çekilmeye başladığını ifade etti.

Tekiner’in paylaşımı şu şekilde:

“Novartis firması KOAH, epilepsi, Alzheimer, migren ilacı ve göz damlalarının da bulunduğu 14 ilacı Türkiye piyasasından çekiyor. Ekonomik nedenler ve TL’de değer kaybından dolayı uluslararası firmalar bir bir Türkiye piyasasından çekilmeye başladı. Buda ilaçların artık ülkemizde de gelmeyeceği anlamına geliyor. İvedilikle alternatif ilaç İthal kaynaklarının bulunması gerekiyor. Halk sağlığı ciddi tehlike altında.”